VS, EU en Japan willen alliantie zeldzame grondstoffen vormen

WASHINGTON (ANP/AFP/RTR) - De Verenigde Staten, de Europese Unie en Japan hebben woensdag stappen gezet voor de vorming van een alliantie op het gebied van zeldzame grondstoffen die bijvoorbeeld nodig zijn voor de energietransitie en hightech. Die alliantie moet zorgen voor tegenwicht tegen China dat dominant is op de wereldwijde markt voor zeldzame metalen en mineralen.

Die samenwerking moet de toeleveringsketens van die grondstoffen versterken. Er moeten bijvoorbeeld minimumprijzen komen om ernstige marktverstoringen en dumping tegen te gaan. De alliantie werd besproken op een bijeenkomst in het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington die werd voorgezeten door vicepresident JD Vance. Daar waren ook vertegenwoordigers van meer dan vijftig landen aanwezig, waaronder India, Australië en Zuid-Korea.

Het gaat bijvoorbeeld om belangrijke grondstoffen als lithium, kobalt, nikkel, mangaan en wolfraam. Veel landen zijn al bezig de afhankelijkheid van China bij die grondstoffen te verminderen om zo de nationale veiligheid te versterken.