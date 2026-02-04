Trump: Minneapolis deed inzien dat het met 'zachtere hand' kan

WASHINGTON (ANP) - De aanpak van (illegale) immigranten in de VS kan mogelijk een wat "zachtere hand" gebruiken. Dat zegt de Amerikaanse president Donald Trump in een interview met NBC News. "Ik heb ingezien dat we misschien wat minder hardhandig kunnen zijn. Maar je moet nog steeds streng zijn", aldus Trump.

In de VS braken de voorbije maanden in verschillende staten en steden grote protesten uit tegen de grootschalige inzet van de federale immigratiedienst ICE en de grenspolitie. Bij conflicten met die diensten kwamen bij twee verschillende voorvallen in Minneapolis kort na elkaar twee burgers om het leven: Renée Good en Alex Pretti. Hun dood wakkerde de onvrede tegen de inzet van de federale diensten alleen maar meer aan.

In reactie op de onlusten haalde Trump ICE-commandant Greg Bovino terug uit Minnesota en stuurde hij 'grenstsaar' Tom Homan om orde op zaken te stellen. Die kondigde woensdag aan van de ruim 3000 aanwezige federale agenten er 700 terug te roepen.