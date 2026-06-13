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Duitse minister waarschuwt voor droneaanvallen op de Bondsdag

Samenleving
door anp
zaterdag, 13 juni 2026 om 2:36
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BERLIJN (ANP) - De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Alexander Dobrindt ziet een groeiende dreiging van droneaanvallen op de Bondsdag. Dat blijkt uit een brief van hem aan de Bondsdagvoorzitter die het Duitse medium Rheinische Post heeft ingezien.
Gezien het stijgende aantal waarnemingen boven kritieke infrastructuur in de afgelopen maanden en de "abstracte dreiging" is de bescherming daarvan van bijzonder belang, aldus minister Dobrindt. Volgens hem is een "permanente drone-verdedigingscapaciteit" noodzakelijk om de federale overheidsinstanties te beschermen.
Een maand geleden waarschuwde Dobrindt ook nog voor de toename aan cyberaanvallen en zei hij te werken aan een actievere vorm van cyberdefensie, onder meer door nieuwe wetgeving. De aanvallen leidden vorig jaar tot meer dan 200 miljard euro aan economische schade. Dobrindt noemde toen Rusland als een bron van schadelijke cyberactiviteiten.
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