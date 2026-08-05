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VS heffen sancties op tegen Iraakse luchtvaartmaatschappij

Economie
door anp
woensdag, 05 augustus 2026 om 21:37
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WASHINGTON (ANP/RTR/DPA) - De Verenigde Staten hebben de terrorismesancties tegen de Iraakse luchtvaartmaatschappij Fly Baghdad opgeheven. Die werden in 2024 opgelegd vanwege banden met de Iraanse Revolutionaire Garde. Het Amerikaanse ministerie van Financiën meldt woensdag dat Fly Baghdad van de sanctielijst is gehaald.
De luchtvaartmaatschappij heeft volgens een functionaris van het ministerie "ingrijpende veranderingen" in de bedrijfsvoering doorgevoerd en heeft het "sanctiewaardige gedrag" aangepakt. Wat de veranderingen zijn, wordt er niet bij gemeld.
De functionaris benadrukt dat de opheffing geen teken van een beleidswijziging van de VS is ten aanzien van de Iraanse regering, de Iraanse Revolutionaire Garde of andere organisaties die als terroristisch zijn aangemerkt. Ook zou de beslissing losstaan van de onderhandelingen met Iran over een mogelijk akkoord om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen.
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