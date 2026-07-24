VS kondigen importheffingen van 10 en 12,5 procent aan

WASHINGTON (ANP/RTR/AFP) - De Verenigde Staten hebben nieuwe importheffingen van 10 en 12,5 procent aangekondigd voor zestig handelspartners, waaronder de Europese Unie. Dat heeft de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Jamieson Greer donderdag aangekondigd. Regeringsfunctionarissen noemen als reden voor de nieuwe importheffingen de vermeende lakse handhaving op verboden dwangarbeid.

"De Verenigde Staten kennen al bijna een eeuw een importverbod voor producten die met gedwongen arbeid zijn gemaakt en handhaven dit streng; het wordt hoog tijd dat onze handelspartners hetzelfde doen", aldus Greer.

Volgens de aankondiging krijgen economieën die al een verbod op gedwongen arbeid hebben ingevoerd het lagere tarief van 10 procent opgelegd. Hiertoe behoren Canada, de EU en het Verenigd Koninkrijk. Andere landen krijgen het hogere tarief van 12,5 procent. Handelspartners zoals China en Japan vallen in deze categorie.

Brazilië

Brazilië, dat een importheffing van 12,5 procent opgelegd krijgt, heeft in een reactie laten weten de heffing "volkomen arbitrair" en "ongerechtvaardigd" te vinden. "Omdat een wettelijke basis binnen de nationale wetgeving ontbreekt om haar protectionistische handelsbeleid te rechtvaardigen, heeft de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger ervoor gekozen om een kwestie te misbruiken die van groot belang is voor de mensenrechten en de arbeidsrechtenbeweging", aldus Brazilië.

Het Zuid-Amerikaanse land heeft laten weten stappen te gaan zetten om zelf maatregelen te nemen tegen de opgelegde tarieven. Ook zal het land het conflict voorleggen aan de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

Termijn

Trumps huidige tijdelijke wereldwijde heffing van 10 procent loopt vrijdag af. De Financial Times meldde enkele dagen geleden al op basis van ingewijden dat Trump deze week nieuwe invoertarieven wil invoeren voor tientallen landen en dat die naar verwachting daaraan gelijk zijn.

Vorig jaar zette Trump de wereld op zijn kop door met hoge importheffingen te dreigen tegen veel handelspartners van de VS. Eerder dit jaar verklaarde het Amerikaanse Hooggerechtshof een groot deel van Trumps tariefbeleid onwettig. Daarop besloot Trump op basis van een andere wet snel weer met nieuwe invoertarieven te komen.

Eerder deze week kondigde hij al nieuwe tarieven van 50 procent aan op een reeks Canadese goederen. Vorige week kwam hij al met een importheffing van 25 procent op verschillende goederen uit Brazilië.