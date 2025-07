VS kritisch op Frans onderzoek naar 'politieke inmenging' X

PARIJS (ANP/AFP) - De Amerikaanse overheid heeft scherpe kritiek geuit op een strafrechtelijk onderzoek in Frankrijk naar socialemediaplatform X. Het onderzoek volgt op klachten in januari dat het X-algoritme zou zijn gebruikt voor buitenlandse inmenging in de Franse politiek. Zo klaagde een Franse politicus over "verminderde diversiteit van stemmen en opties".

Het Bureau voor Democratie, Mensenrechten en Arbeid van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde in een bericht op X: "Democratische regeringen zouden alle stemmen moeten laten horen, niet uitingen die ze niet bevallen het zwijgen opleggen. De Verenigde Staten zullen de vrijheid van meningsuiting van alle Amerikanen verdedigen tegen daden van buitenlandse censuur."

X ontkende vorige week de beschuldigingen al en noemde ze "politiek gemotiveerd". Het bedrijf van Elon Musk zei ook dat het had geweigerd in te gaan op het verzoek van de Franse aanklager om toegang te krijgen tot zijn algoritme en gegevens.

Steun aan AfD

Musk, tevens topman van de bedrijven Tesla en SpaceX, heeft ook veel kritiek over zich heen gekregen om zijn persoonlijke politieke bemoeienis met de politiek in diverse landen. Zo kwam hij in Duitsland onder vuur te liggen om zijn steun aan de radicaalrechtse partij AfD bij de parlementsverkiezingen in februari.

"Democratie is te kwetsbaar om eigenaars van digitale platforms te laten bepalen wat we moeten denken, op wie we moeten stemmen of zelfs wie we moeten haten", reageerde Éric Bothorel, Frans parlementslid en partijgenoot van president Emmanuel Macron, onlangs nadat het Franse onderzoek naar X was aangekondigd. Hij was ook verantwoordelijk voor een van de klachten over het X-algoritme begin dit jaar.