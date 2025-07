Elf doden bij Israëlische aanvallen in Gaza

GAZA-STAD (ANP/AFP) - Israëlische aanvallen in Gaza hebben zaterdagmorgen tot elf nieuwe doden geleid. Dat melden de Palestijnse autoriteiten.

In het noorden van Gaza-Stad stierf iemand "nadat Israëlische strijdkrachten het vuur hadden geopend op mensen die op hulp wachtten", aldus AFP. Het persbureau sprak meerdere ooggetuigen, van wie er één bevestigt dat militairen in een ander deel van Gaza "begonnen te schieten toen mensen de hulppost benaderden". Duizenden hebben zich daar verzameld bij een distributiepunt, verklaren ooggetuigen. In Gaza heerst hongersnood waarover tientallen hulporganisaties en ziekenhuizen herhaaldelijk alarm slaan.

Volgens de autoriteiten werden vier mensen in Gaza-Stad gedood bij een Israëlische luchtaanval. In Khan Younis in het zuiden viel een slachtoffer na een droneaanval terwijl een ander omkwam in een vluchtelingenkamp door artillerievuur, wordt gemeld. Het Israëlische leger zegt dat laatste incident te onderzoeken.