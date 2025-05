VS-minister: substantiële vooruitgang in handelsgesprekken China

GENÈVE (ANP/RTR) - Volgens de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, is "substantiële vooruitgang" geboekt in de gesprekken tussen zijn team en dat van de Chinese vicepremier He Lifeng in Genève. In de Zwitserse stad doen de twee grootste economieën ter wereld pogingen de door de Amerikaanse president Donald Trump aangewakkerde handelsoorlog te bezweren.

Bessent zegt dat hij maandag meer details geeft. De Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Jamieson Greer, eveneens aanwezig bij de gesprekken, zegt dat de verschillen tussen beide partijen niet zo groot zijn als vooraf was aangenomen.

Zaterdag voerden China en de VS de eerste gesprekken in Genève. Trump meldde op socialemediaplatform Truth Social dat die goed waren verlopen. Ook sprak hij van "een volledige reset" in de handelsrelatie tussen de twee landen.