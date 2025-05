Duizenden Duitsers de straat op voor verbod op de AfD

BERLIJN (ANP/DPA) - In Duitsland hebben duizenden mensen gedemonstreerd voor een verbod op de partij Alternative für Deutschland (AfD), die begin deze maand door de veiligheidsdienst werd aangemerkt als rechts-extremistisch. Volgens de actievoerders vormt de AfD een gevaar voor de democratie en de rechtsstaat.

In meer dan zestig steden vonden demonstraties plaats tegen de partij. De grootste bijeenkomst was in Berlijn, waar volgens de politie zo'n 4000 mensen op de been waren. De organisatie sprak van 7500 deelnemers. De politie schatte het aantal deelnemers in München op 2500.

De organisatoren roepen het parlement en de nieuwe regering van bondskanselier Friedrich Merz op om een procedure voor een verbod te starten bij het constitutionele hof. De politiek zou volgens hen niet moeten toekijken en de AfD zijn gang laten gaan.

De veiligheidsdienst stelde ook dat de AfD een gevaar voor de democratie vormt, onder meer door racistische en xenofobe uitspraken van partijleiders.