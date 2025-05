Organisatie bevestigt sterfgeval bij hardloopevenement Leeuwarden

LEEUWARDEN (ANP) - De organisatie van de hardloopwedstrijd LOOP Leeuwarden bevestigt dat een deelnemer is overleden. De organisatie meldt op sociale media dat tijdens de halve marathon "meerdere incidenten" zijn geweest en dat ze door de hulpdiensten is geïnformeerd dat één persoon is overleden.

"Wij leven mee met de nabestaanden en wensen ze heel veel sterkte", aldus de organisatie. Die geeft aan dat mensen die getuige zijn geweest met slachtofferhulp kunnen bellen.

Regionale media meldden dat een deelnemer van de halve marathon kort voor de finish onwel werd en overleed. Het slachtoffer is nog gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De 5 en 10 kilometer werden in de middag afgelast.

Marathon Leiden

Ook bij de Marathon Leiden is een deelnemer onwel geworden en gereanimeerd. De hardloper is naar het ziekenhuis gebracht. De temperaturen in Leiden en Leeuwarden liepen zondag op tot zo'n 26 en 24 graden.

In april overleed een deelnemer van de Enschede Marathon na enkele dagen in coma te hebben gelegen.