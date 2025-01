VS onderzoeken of DeepSeek exportbeperkingen chips kon omzeilen

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse overheid onderzoekt of de ontwikkelaars van de Chinese AI-chatbot DeepSeek chips hebben gebruikt die niet van de VS naar China mochten worden geëxporteerd. Het vermoeden bestaat dat de halfgeleiders vanuit de Verenigde Staten via andere landen China binnenkwamen, zoals Singapore. Dat melden persbureaus Reuters en Bloomberg op basis van ingewijden.

DeepSeek zorgde deze week voor opschudding. De chatbot die werkt met geavanceerde kunstmatige intelligentie lijkt even goed te presteren als zijn Amerikaanse tegenhanger ChatGPT van OpenAI, maar met minder rekenwerk en dus lager energieverbruik. Dit leidde in de VS tot zorgen over de eigen voorsprong op het gebied van AI.

De afgelopen jaren hebben de VS de toevoer van geavanceerde chips naar China steeds verder afgeknepen, onder andere door de export van de modernste chips van Nvidia naar het Aziatische land te verbieden. Het Witte Huis en opsporingsdienst FBI gaan volgens bronnen van Bloomberg na of DeepSeek tussenpersonen in Singapore heeft ingezet om deze Nvidia-chips te kunnen bemachtigen.