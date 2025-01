Junta Myanmar verlengt noodtoestand weer

NAYPYIDAW (ANP/AFP) - De militaire junta van Myanmar heeft de noodtoestand weer met een half jaar verlengd. Het is zaterdag precies vier jaar geleden dat de militairen een staatsgreep pleegden en een einde maakten aan tien jaar van democratisering.

De junta heeft meerdere malen verkiezingen in het vooruitzicht gesteld. De laatste keer zouden er dit jaar verkiezingen komen, maar die kunnen niet worden gehouden onder een noodtoestand.

In Myanmar, dat destijds Birma heette, werd in 1962 een militaire staatsgreep gepleegd waarmee officieren een op communistische ideeën gebaseerde totalitaire staat vestigden. Die werd aan het einde van de vorige eeuw langzaam wat vrijer. De militaire 'staatsraad' of de junta van die tijd werd in 2011 ontbonden. In 2015 won Aung San Suu Kyi vrije verkiezingen. Ze werd begin februari 2021 als regeringsleider afgezet en gevangengezet door de coupplegers.