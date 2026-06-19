VS openen handelsonderzoek naar Duitsland om medicijnprijzen

WASHINGTON (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De Verenigde Staten hebben een onderzoek geopend naar Duitsland dat kan leiden tot nieuwe importheffingen. De Duitse regering werkt aan hervorming van het zorgverzekeringsstelsel om kosten te besparen, onder andere door de vergoedingen voor medicijnfabrikanten te verlagen. Volgens de regering-Trump komt dat neer op onderbetaling en moet een onderzoek uitwijzen of dit oneerlijk uitpakt voor Amerikaanse bedrijven.

Trumps handelsgezant Jamieson Greer zegt bang te zijn dat Duitsland minder zal uitgeven aan innovatieve geneesmiddelen en Amerikanen daardoor duurder uit zijn. Tegelijkertijd zinspeelde hij op een akkoord over de kwestie.

Het Duitse ministerie van Gezondheid bevestigt in gesprek te zijn met de VS over medicijnprijzen. Bondskanselier Friedrich Merz benadrukte dat vergoedingen voor de farmaceutische industrie een binnenlandse aangelegenheid zijn. Hij zei ervan uit te gaan dat de VS zich zullen houden aan de vorig jaar gesloten handelsdeal met de Europese Unie.