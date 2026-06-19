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Tennisster Sabalenka halvefinalist in Berlijn na moeizame winst

Sport
door anp
vrijdag, 19 juni 2026 om 18:27
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BERLIJN (ANP) - Tennisster Aryna Sabalenka heeft haar kwartfinale op het grastoernooi in Berlijn met de nodige moeite gewonnen en staat in de halve finale. De Belarussische nummer 1 van de wereld verloor de eerste set kansloos, maar richtte zich op en rekende in drie sets alsnog af met de Tsjechische Nikola Bartůňková: 2-6 7-6 (2) 6-2.
De viervoudig grandslamwinnares ging begin deze maand in de kwartfinales op Roland Garros verrassend onderuit tegen Diana Sjnajder uit Rusland. Haar optreden in de tweede ronde in Berlijn eerder deze week was haar eerste sinds het fiasco in Parijs.
De Tsjechische nummer 62 van de wereld was met een wildcard toegelaten tot het Duitse toernooi en leek even op weg naar een stunt door de eerste set overtuigend te winnen. In de tweede set vocht Sabalenka zich terug van een dubbele break achter en trok de set via een tiebreak naar zich toe. Bartůňková (20) kon in de derde set niet boven zichzelf uit stijgen.
Sabalenka treft in de halve finale de Amerikaanse Jessica Pegula.
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