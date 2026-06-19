Mountainbikester Pieterse vijfde in korte race in Lenzerheide

LENZERHEIDE (ANP) - Puck Pieterse is bij de korte race van de wereldbeker mountainbike in het Zwitserse Lenzerheide als vijfde geëindigd. De 24-jarige Amersfoortse moest de zege laten aan de Amerikaanse Savilia Blunk en eindigde op 23 seconden. Anne Terpstra eindigde op 40 seconden als achtste.

Pieterse moest de koplopers in de zesde ronde laten gaan. Ze kon nog even terugkomen, maar een ronde later verloor ze de aansluiting definitief. Blunk versloeg de Zwitserse Ronja Blöchlinger in de sprint.

De mountainbikesters rijden zondag de hoofdrace in Lenzerheide.