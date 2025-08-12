ECONOMIE
VS overweegt coronaprik voor jongste kinderen te stoppen

door anp
dinsdag, 12 augustus 2025 om 15:24
anp120825107 1
NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - De toestemming voor Pfizer om zijn coronavaccin aan kinderen onder de vijf jaar te geven in de Verenigde Staten wordt mogelijk ingetrokken door de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit FDA. Het middel wordt toegediend aan kinderen van zes maanden tot en met vier jaar.
Het Amerikaanse farmaceutische concern liet in een verklaring weten dat de FDA mogelijk geen verlenging geeft van de tijdelijke toestemming die tijdens de coronaperiode werd afgegeven. Het bedrijf heeft gevraagd om de goedkeuring in ieder geval tot komend najaar te laten gelden en is "momenteel in overleg met de FDA over mogelijke vervolgstappen." Pfizer verwacht dat zijn covidvaccins voor kinderen van vijf tot en met elf jaar dit najaar volledig worden goedgekeurd.
Het beursgenoteerde concern verdiende in de afgelopen jaren tientallen miljarden aan zijn coronaprikken. In Nederland kunnen kinderen vanaf zes maanden oud nog steeds coronavaccins krijgen.
