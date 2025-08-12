Massale arrestaties in Iran tijdens aanvallen van Israël en VS

TEHERAN (ANP/DPA) - In de twaalf dagen in juni van hevige Israëlische en Amerikaanse bombardementen op Iran zijn volgens de politie in het land 21.000 mensen aangehouden. Van hen zijn er 261 beschuldigd van spionage en 172 zijn aangeklaagd wegens het ongeoorloofd maken van beeldopnames.

Een politiewoordvoerder ging niet in op het lot van de rest van de aangehouden personen. Er zijn tijdens de aanvallen 40.000 politiemensen actief geweest. In heel het land zijn op wegen meer dan duizend controleposten opgezet.

De aanvallen hebben in het autoritaire regime van Iran de angst voor een 'vijfde colonne' vergroot. Bij de luchtaanvallen werden doelgericht Iraanse topfiguren om het leven gebracht en nucleaire onderzoekscentra gebombardeerd.