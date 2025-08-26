ECONOMIE
VS overwegen belangen te nemen in defensiebedrijven

door anp
dinsdag, 26 augustus 2025 om 16:19
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse regering denkt erover zich in te kopen in Amerikaanse defensiebedrijven. Bedrijven als Lockheed Martin zijn nu al "feitelijk een arm van de Amerikaanse overheid", zei handelsminister Howard Lutnick dinsdag.
De regering van de Amerikaanse president Donald Trump nam zaterdag een belang van 10 procent in chipfabrikant Intel. Nu denkt zij erover ook in onder andere de wapenindustrie te stappen, zei Lutnick tegen nieuwszender CNBC. De Amerikaanse overheid is volgens hem goed voor bijna de hele omzet van Lockheed Martin. Waarom zouden de VS duur betalen voor alle munitie die zij bij het bedrijf willen aanschaffen, vroeg de minister zich hardop af.
Tot voor kort waren overheidsinterventies in de vrije markt zoals deze nog taboe voor Trumps Republikeinse Partij.
