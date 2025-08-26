Musea in Amsterdam sluiten zich aan bij actie tegen vrouwengeweld

AMSTERDAM (ANP) - Meerdere culturele instellingen in Amsterdam sluiten zich aan bij de actie tegen vrouwengeweld, die wordt georganiseerd door nachtburgemeester Freek Wallagh en het Overleg Amsterdamse Clubs (OAC). In de nacht van dinsdag op woensdag vraagt het Amsterdamse uitgaansleven aandacht voor geweld tegen vrouwen en meisjes, na de dood van de 17-jarige Lisa vorige week.

Vanaf 22.00 uur worden de gevels van verschillende clubs en kroegen oranje verlicht en worden er oranje boodschappen uit een column van schrijfster Nienke 's Gravemade geprojecteerd. Daar komen onder meer de Stopera, het Internationaal Theater Amsterdam, het Amsterdam Museum en Museum Ons' Lieve Heer op Solder bij. Ook het fietstunneltje onder het Rijksmuseum krijgt oranje verlichting, de kleur die de Verenigde Naties gebruiken als symbool voor een toekomst zonder geweld tegen vrouwen.

Eerder werd al bekend dat ook station Amsterdam Centraal, het stadhuis in Amsterdam en het provinciehuis in Haarlem meedoen.

De nachtburgemeester verwacht dat er dinsdagavond zo'n zestig gevels oranje zullen kleuren.