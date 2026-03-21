Bij Haagse D66 kreeg nummer twee meer stemmen dan lijsttrekker

door anp
zaterdag, 21 maart 2026 om 1:21
DEN HAAG (ANP) - De lijsttrekker en fractievoorzitter van D66 in Den Haag, Yousef Assad, was niet de grote stemmentrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag. Hij heeft minder stemmen gekregen dan de nummer twee op de lijst van zijn partij, Marije Mostert. Uit de voorlopige uitslag, die vrijdag is vastgesteld, blijkt dat Assad 8082 stemmen heeft gekregen en Mostert 9904.
Ook bij de Partij voor de Dieren in Den Haag was een lager geplaatste kandidaat populair. Lijsttrekker en wethouder Robert Barker kreeg 2921 stemmen, nummer drie Esmée Fonville ontving de steun van 2834 Hagenaars.
Hart voor Den Haag werd voor de derde keer op rij de grootste partij in de Haagse gemeenteraad met 16 van de 45 zetels. Partijleider Richard de Mos kreeg de meeste stemmen van alle 487 kandidaten in de stad. Bij de verkiezingen stemden 45.095 kiezers op hem. De Mos kreeg meer stemmen dan lijsttrekkers Mariëlle Vavier van GroenLinks-PvdA, Lotte van Basten Batenburg van de VVD, Mostert en Assad bij elkaar. Zij werden tweede, derde, vierde en vijfde.
Nieuwe studie: rond je vijftigste schiet de biologische veroudering in de hoogste versnelling

Trump is de controle kwijt

Veel zal duurder worden, niet alleen benzine

Onderzoekers hebben de eenvoudigste manier gevonden om je kat langer te laten leven

Dit beruchte radioactieve 'graf' is aan het lekken en dat baart experts grote zorgen

Iran dreigt toeristische locaties wereldwijd

