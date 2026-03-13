ECONOMIE
VS starten nieuw onderzoek naar 60 landen om dwangarbeid

Economie
door anp
vrijdag, 13 maart 2026 om 10:55
WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse regering is begonnen met een tweede onderzoek naar oneerlijke handelspraktijken van handelspartners dat de weg vrij moet maken voor nieuwe importheffingen. In het nieuwe onderzoek naar zestig landen wordt gekeken of ze wel genoeg doen om dwangarbeid te voorkomen. De Europese Unie, China, Japan, Zuid-Korea, Canada, Mexico, India, Taiwan en het Verenigd Koninkrijk behoren tot de landen die het doelwit zijn van het onderzoek.
De VS grijpen voor het onderzoek opnieuw naar Sectie 301 van een handelswet uit 1974, die maatregelen tegen oneerlijke handel mogelijk maakt. De stap volgt op een ander omvangrijk onderzoek dat woensdag werd aangekondigd. Dat onderzoek richt zich op industriële overcapaciteit in meer dan een dozijn handelspartners van de VS, waaronder belangrijke economieën zoals China, India, Japan en de EU.
