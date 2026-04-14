Berendsen bespreekt missie in Straat van Hormuz met Rubio

WASHINGTON (ANP) - Minister Tom Berendsen (Buitenlandse Zaken, CDA) heeft dinsdag met zijn Amerikaanse collega Marco Rubio gesproken over de inzet van een aantal Europese en Aziatische landen om de Straat van Hormuz te beschermen. Daarbij is wel benadrukt dat er eerst een einde aan de vijandelijkheden moet komen, zei Berendsen na afloop van het gesprek tegen media.

Onder leiding van het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk werkt een groep landen aan zo'n militaire inzet. De Amerikanen dringen aan snel met concrete toezeggingen te komen, zei NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte vorige week. Aan de internationale coalitie nemen inmiddels zo'n veertig landen deel.

Of Rubio begrip heeft voor de positie van Nederland en de andere betrokken landen om pas tot inzet over te gaan als er niet meer wordt gevochten, wilde Berendsen niet zeggen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft herhaaldelijk uitgehaald naar zijn bondgenoten, omdat ze de Amerikanen niet helpen in hun oorlog met Iran die eind februari begon.