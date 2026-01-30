VS versoepelen sancties tegen Venezolaanse olie-industrie

WASHINGTON (ANP) - De regering-Trump heeft enkele sancties tegen de Venezolaanse olie-industrie versoepeld. Dat betekent onder meer dat bedrijven uit veel landen weer Venezolaanse olie kunnen kopen. Bedrijven uit China, Rusland, Iran, Noord-Korea en Cuba zijn daarvan echter uitgesloten.

Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft transacties goedgekeurd tussen de Venezolaanse overheid en het staatsoliebedrijf PDVSA met betrekking tot "de winning, export, wederuitvoer, verkoop, wederverkoop, levering, opslag, marketing, aankoop, levering of transport van olie van Venezolaanse oorsprong, inclusief de raffinage van dergelijke olie, door een gevestigde Amerikaanse entiteit".

De stap zou miljarden dollars aan nieuwe Amerikaanse investeringen in de gehavende Venezolaanse energiesector kunnen vrijmaken.

De sancties op de productie van Venezolaanse ruwe olie blijven van kracht, bevestigde een functionaris van het Witte Huis, die eraan toevoegde dat "binnenkort meer aankondigingen over de versoepeling van sancties volgen".