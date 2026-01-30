ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VS versoepelen sancties tegen Venezolaanse olie-industrie

Economie
door anp
vrijdag, 30 januari 2026 om 4:29
anp300126010 1
WASHINGTON (ANP) - De regering-Trump heeft enkele sancties tegen de Venezolaanse olie-industrie versoepeld. Dat betekent onder meer dat bedrijven uit veel landen weer Venezolaanse olie kunnen kopen. Bedrijven uit China, Rusland, Iran, Noord-Korea en Cuba zijn daarvan echter uitgesloten.
Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft transacties goedgekeurd tussen de Venezolaanse overheid en het staatsoliebedrijf PDVSA met betrekking tot "de winning, export, wederuitvoer, verkoop, wederverkoop, levering, opslag, marketing, aankoop, levering of transport van olie van Venezolaanse oorsprong, inclusief de raffinage van dergelijke olie, door een gevestigde Amerikaanse entiteit".
De stap zou miljarden dollars aan nieuwe Amerikaanse investeringen in de gehavende Venezolaanse energiesector kunnen vrijmaken.
De sancties op de productie van Venezolaanse ruwe olie blijven van kracht, bevestigde een functionaris van het Witte Huis, die eraan toevoegde dat "binnenkort meer aankondigingen over de versoepeling van sancties volgen".
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-539413420

Floortje Dessing wil naar dit land emigreren

anp 508044476

3 soorten burn-out

schermafbeelding 2024 04 18 om 085640

Wat zijn de beste microvezeldoekjes? De New York Times zocht het uit

ANP-528484738

Wat doet Pieter Omtzigt tegenwoordig?

ANP-504085747 (1)

Een goedkoop, simpel supplement blijkt verrassend gezond voor vrouwen

82fd9058acb85ad1881e807d8984cf5e

Financial Times: Trump-mensen hebben gesprekken met extreme Canadese separatisten

Loading