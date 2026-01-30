Belgen met een migratie-achtergrondkunnen nationaliteit verliezen bij zware misdrijven

Wie veroordeeld wordt voor zware misdrijven zoals georganiseerde criminaliteit, levens- of zedendelicten loopt het risico de Belgische nationaliteit te verliezen. De Belgische Kamer heeft daarvoor een wetsontwerp van minister Annelies Verlinden van Justitie goedgekeurd. Het intrekken van de nationaliteit kan alleen als de dader in de vijftien jaar voorafgaand aan de feiten Belg is geworden.

De hervorming maakt deel uit van het regeerakkoord en moet "een krachtig signaal geven", aldus Verlinden. "Wie zich schuldig maakt aan ernstige misdrijven die de fundamenten van onze samenleving ondermijnen, kan zijn of haar Belgische staatsburgerschap verliezen."

De nationaliteit intrekken kan alleen bij een veroordeling voor georganiseerde criminaliteit, levens- of zedendelicten, als het gaat om "ernstige misdrijven die een fundamentele bedreiging vormen voor de samenleving" en als de dader minstens vijf jaar celstraf heeft gekregen.

Wie veroordeeld wordt wegens terrorisme en een dubbele nationaliteit heeft, wacht voortaan een automatische intrekking van de Belgische nationaliteit.