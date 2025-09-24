ECONOMIE
VS voeren lagere heffing voor Europese auto's in

door anp
woensdag, 24 september 2025 om 18:40
WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten hebben hun importheffingen voor auto's en auto-onderdelen uit de Europese Unie verlaagd naar 15 procent. Eerder werden die producten met 27,5 procent belast. Het lagere tarief was onderdeel van een eerder gesloten handelsdeal tussen de EU en de VS, maar moest nog worden bekrachtigd door de regering-Trump.
Het lagere tarief geldt met terugwerkende kracht sinds 1 augustus. Als voorwaarde voor de verlaging eisten de Amerikanen dat de EU wetgeving zou doorvoeren voor lagere importheffingen op producten uit de VS. Daar heeft het landenblok nu aan voldaan, meldt het Amerikaanse ministerie van Handel in een document.
Het ministerie meldt ook dat uitzonderingen voor bepaalde producten uit de EU van kracht zijn. Daardoor geldt een algemeen handelstarief van 15 procent niet voor merkloze geneesmiddelen, vliegtuigen en vliegtuigonderdelen en bepaalde natuurlijke hulpbronnen die in de VS niet voorhanden zijn.
