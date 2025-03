VS willen liggeld heffen op Chinese schepen

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Verenigde Staten willen havengeld heffen op elk schip dat deel uitmaakt van een vloot met Chinese of onder Chinese vlag varende schepen. Bondgenoten moeten dezelfde maatregel invoeren voor dergelijke schepen of anders vergeldingsmaatregelen verwachten, blijkt uit een conceptbesluit dat persbureau Reuters donderdag heeft ingezien.

De regering van president Donald Trump werkt aan een presidentieel besluit om de binnenlandse scheepsbouw te stimuleren en China's greep op de wereldwijde scheepvaartindustrie te verzwakken.

Het conceptbesluit stelt voor liggeld te heffen op elk schip dat een Amerikaanse haven binnenvaart, "ongeacht waar het gebouwd is of onder welke vlag het vaart, als dat schip deel uitmaakt van een vloot met schepen die in de Volksrepubliek China zijn gebouwd of onder Chinese vlag varen".

Het volledige conceptbesluit dat Reuters donderdag inzag roept Amerikaanse functionarissen ook op bondgenoten en partners aan te sporen hetzelfde te doen, op straffe van vergelding. De VS voeren volgens het conceptbesluit ook tarieven in voor Chinese laad- en losapparatuur.

"De nationale veiligheid en economische welvaart van de Verenigde Staten worden verder bedreigd door de oneerlijke handelspraktijken van de Volksrepubliek China in de maritieme, logistieke en scheepsbouwsectoren," staat in het conceptbesluit.