SEOUL (ANP/AFP/RTR) - De afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol is vrijdag vrijgelaten nadat een rechtbank het arrestatiebevel tegen hem had ingetrokken, zo meldt het persbureau Yonhap. Half januari was hij gearresteerd op verdenking van opruiing vanwege zijn kortstondige afkondiging van de noodtoestand.

Yoon heeft altijd ontkend dat hij zich met het afkondigen van de militaire noodtoestand schuldig heeft gemaakt aan een opstand.