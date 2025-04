VS willen toeslag voor ieder Chinees schip in Amerikaanse haven

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse overheid wil gebruikers van Chinese zeeschepen een extra toeslag laten betalen voor iedere keer dat ze aanmeren in de Verenigde Staten. De maatregel is bedoeld om het gebruik van Chinese schepen te ontmoedigen. De Amerikaanse president Donald Trump zegt bezorgd te zijn over de Amerikaanse afhankelijkheid van Chinese bouwers van zeeschepen.

In een door de Amerikaanse handelsgezant gepresenteerd plan hangt de hoogte van de toeslag af van de hoeveelheid vracht die de schepen vervoeren. Het voorstel volgt op een maandenlang onderzoek waarvoor Trumps voorganger Joe Biden opdracht gaf, na klachten van een vakbond over Chinese overheidssteun aan scheepswerven.

De toeslag moet over zes maanden ingaan. De VS willen ook extra geld innen voor ieder niet-Amerikaans schip voor het vervoer van auto's dat aanmeert. Over drie jaar wil de Amerikaanse regering ook het vervoer van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) op niet-Amerikaanse schepen stapsgewijs beperken.