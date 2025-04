De ultieme slow tv die razend populair is: kijken naar migrerende elanden

24 uur lang livebeelden van migrerende elanden, je moet het maar aandurven als omroep. Maar in Zweden weten ze wel beter: het is een enorme hit.

Elk voorjaar gaan de elanden op zoek naar nieuwe weides voor de zomer. Sinds 2019 is deze trip te volgen met camera's langs de route. Je kunt er twintig dagen onafgebroken naar kijken. En dat gebeurt dus ook: wereldwijd keken er vorig jaar 9 miljoen mensen.

Sowieso is trage televisie populair: natuurseries, livestreams uit de bossen. Kijkcijferexpert Tina Nijkamp legt aan RTL Nieuws uit, dat het ook met het live-effect te maken heeft. "Mensen willen het gevoel hebben dat ze erbij zijn, dat wordt steeds belangrijker. Dat vinden mensen heel fascinerend."

En misschien willen ze ook even ontsnappen uit hun snelle leven. "Juist in een snelle wereld hebben mensen meer behoefte aan uitgerekte dingen", legt de mediadeskundige uit. "Met social media moet je altijd bereikbaar zijn. Als iemand appt, wordt van je verwacht dat je meteen terugappt. De lange programma's zijn echt in de meerderheid, want mensen willen met televisie gewoon even tot rust komen".