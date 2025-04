Paaspop opent deuren en geeft startschot buitenfestivalseizoen

SCHIJNDEL (ANP) - Met het openen van de festivalpoorten heeft Paaspop in het Brabantse Schijndel vrijdag ook meteen het festivalseizoen geopend. Het driedaagse Paaspop is traditiegetrouw het eerste Nederlandse buitenfestival van het jaar.

Het muziekprogramma startte vrijdagmiddag op verschillende podia met optredens van onder anderen de YouTube-formatie Bankzitters, dj 3KUS en de Amsterdamse band Marathon. Later op de dag zijn er nog optredens van onder anderen Roxy Dekker, FLEMMING, Ronnie Flex & The Fam en La Fuente. Ook tweevoudig songfestivalwinnares Loreen treedt op.

In totaal staan dit weekend ongeveer 275 acts op de podia in Schijndel, meldde het festival al eerder. Headliners zijn op zaterdag onder meer Joost en Kensington en op zondag Goldband, Guus Meeuwis en The Kooks.

Nieuw is het hoofdpodium Apollo, dat ook in een nieuwe tent staat. Deze tent, die The Giant wordt genoemd, is momenteel de grootste festivaltent ter wereld. Het gevaarte is 25 meter hoog en kan zo'n 21.000 mensen herbergen.