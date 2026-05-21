Waakhond VK: TikTok en YouTube beschermen kinderen onvoldoende

Economie
door anp
donderdag, 21 mei 2026 om 8:58
LONDEN (ANP/RTR) - Britse kinderen zijn op TikTok en YouTube nog niet genoeg beschermd tegen schadelijke content, volgens de Britse mediatoezichthouder Ofcom. De waakhond stelt dat de platforms geen significante, nieuwe toezeggingen hebben gedaan om de feeds met aanbevolen filmpjes veiliger te maken.
Overheden wereldwijd proberen de onlineveiligheid van kinderen te verbeteren. De Britse premier Keir Starmer dringt er bij socialemediabedrijven op aan meer verantwoordelijkheid te nemen. Het land overweegt strengere beperkingen, waaronder een mogelijk socialemediaverbod voor jongeren onder de 16 jaar.
Volgens onderzoek van Ofcom werd bijna driekwart van de Britse kinderen tussen de 11 en 17 jaar recent blootgesteld aan schadelijke content, met name via gepersonaliseerde feeds. Dat gebeurde vooral op TikTok, YouTube, Instagram en Snapchat.
Snapchat-moederbedrijf Snap, Meta en Roblox hebben volgens Ofcom wel toegezegd strengere maatregelen te nemen om kinderen online te beschermen.
