Waarde bitcoin flink omlaag door techuitverkoop op Wall Street

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - De bitcoin is donderdag fors in waarde gezakt doordat de uitverkoop van techaandelen op Wall Street oversloeg op risicovolle beleggingen als crypto's. 's Werelds grootste cryptomunt werd verhandeld voor zo'n 76.000 dollar, wat neerkomt op een dagverlies rond de 5 procent.

De forse koersverliezen op de aandelenmarkten in New York zijn een gevolg van de Democratische overwinning bij de midtermverkiezingen. Veel beleggers denken dat een Democratische meerderheid in het Amerikaanse Congres kan leiden tot strengere regels voor de sector voor kunstmatige intelligentie (AI). Techgraadmeter Nasdaq speelde tussentijds zo'n 5 procent kwijt.

Cryptomunten kampten door de recente cryptohack bij cryptobeurs Binance, waarbij miljarden werden buitgemaakt, al met afnemende belangstelling van particuliere beleggers. De onrust op de aandelenmarkt komt daar nog eens bovenop, ondanks een daling van de Amerikaanse rente op staatsobligaties. Dat laatste zou speculatieve beleggingen normaal gesproken juist kunnen steunen.