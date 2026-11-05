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Verstappen verrast met tweede plek in F1-kampioenschap

Sport
door anp
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SÃO PAULO (ANP) - Max Verstappen is verrast dat hij ondanks de moeizame start van het seizoen tweede staat in het wereldkampioenschap. "Dat is een grote verrassing, maar we nemen het zoals het is", zei de Red Bull-coureur tijdens de persdag van de Grote Prijs van São Paulo. De Nederlander won drie van de laatste vier races.
Verstappen staat in het WK tweede achter de Italiaan Kimi Antonelli, die afgelopen zondag in Mexico-Stad zijn eerste wereldtitel veroverde. "Ik denk dat we als team in het begin van het seizoen veel problemen hadden. De auto was niet zoals we hem wilden hebben."
Pas in de vijfde race van het seizoen veroverde Verstappen met de derde plek in de GP van Canada een podiumplaats. In de zestiende race van het seizoen, de GP van Bahrein die in Maleisië werd verreden, won de Limburger voor het eerst. "Het laat zien dat het team nooit heeft opgegeven en bleef zoeken naar verbeteringen. Ik ben blij dat we het gedurende het seizoen zo hebben kunnen omdraaien."
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