Verkoop Coca-Cola lijdt nauwelijks onder hogere frisdrankprijzen

ATLANTA (ANP/BLOOMBERG/RTR) - Klanten lijken zich nog weinig aan te trekken van de hogere prijzen die het Amerikaanse Coca-Cola voor zijn frisdranken in rekening brengt. De omzet daalde in het derde kwartaal weliswaar licht, met 1 procent naar 11,9 miljard dollar, maar dat was beter dan verwacht. De in Atlanta gevestigde producent van ook merken als Sprite en Fanta is al langer bezig de prijzen voor zijn frisdranken te verhogen.

Coca-Cola experimenteert met verschillende verpakkingsformaten om de verkoop te stimuleren. In de Verenigde Staten introduceerde het bedrijf slankere blikjes om klanten met een krap budget aan te trekken, terwijl in India en Zuid-Korea vernieuwde versies van Sprite en Fanta op de markt werden gebracht. In Europa investeert het bedrijf flink in sponsoring van muziekfestivals en sportevenementen zoals het EK voetbal 2024 en de Olympische Spelen in Parijs.

In China en het door conflicten geteisterde Midden-Oosten liepen de verkopen terug. "Ons bedrijf blijft veerkracht tonen in een dynamische externe omgeving", aldus topman James Quincey.