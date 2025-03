Waarom de koers van cryptomunten nu ineens weer omhoog schiet

De laatste week dook de koers van bitcoin naar beneden. Voor het eerst in maanden was een bitcoin minder dan 80.000 dollar waard. In een paar uur tijd schoot vandaag de waarde echter weer omhoog naar boven de 95.000 dollar. Wat is er aan de hand?

Was het eerst het wanbeleid van president Trump die de koers naar beneden liet duikelen, nu is het eenzelfde soort idioterie die voor een plotse stijging van 10 procent zorgt. Reden is namelijk dat Trump heeft aangekondigd dat de Verenigde Staten een strategische cryptoreserve gaan aanleggen. Dat kwam eerder ook al eens ter sprake, maar het wordt nu ook echt uitgevoerd.

Gek genoeg zei Trump ook dat eerst xrp (ripple), solana en cardano worden aangeschaft. De koersen van deze in principe compleet kansloze munten stegen dan ook het hardst, met 20 tot 50 procent. Later worden bitcoin en ether toegevoegd.

Aanstaande vrijdag organiseert het Witte Huis ook een cryptobijeenkomst waar mogelijk meer wordt verteld over een versoepeling van de wetgeving rond cryptovaluta.

Vorige week leidden onder meer een hack en zorgen rond de Amerikaanse importtarieven nog tot een scherpe koersdaling.