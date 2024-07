Musk ontkent 45 miljoen per maand te doneren aan campagne Trump

Miljardair Elon Musk ontkent dat hij gezegd zou hebben dat hij 45 miljoen dollar per maand schenkt aan de verkiezingscampagne van Donald Trump. Wel bevestigt hij dat hij "enkele donaties deed" aan een politiek actiecomité (PAC) dat zich inzet voor de verkiezing van Trump. Maar dat zou om veel lagere bedragen gaan.

Een en ander heeft de Tesla-baas gezegd op zijn socialemediaplatform X. Vorige week meldde The Wall Street Journal nog dat Trump 45 miljoen dollar per maand zou krijgen van de bekende zakenman.

Dat Musk Trump een warm hart toedraagt, is geen geheim. Na de recente aanslag op Trump verklaarde Musk op X dat hij Trump volledig steunt en hoopte op zijn spoedige herstel.

Mexico

Toch zitten Musk en Trump niet in alle opzichten op een lijn. Musk zei dinsdag in een toelichting op de kwartaalresultaten van Tesla dat de autofabrikant voorlopig wacht met investeren in een geplande grote fabriek in Mexico. Daarbij verwees hij naar verkiezingsbeloften van Trump die niet gunstig zouden zijn voor dat project.

"Trump heeft gezegd dat hij zware tarieven zal heffen op voertuigen die in Mexico worden geproduceerd", zei Musk tegen beleggers en analisten. "Het heeft dus geen zin om veel in Mexico te investeren als dat het geval is. We moeten een beetje zien hoe de zaken politiek uitpakken."