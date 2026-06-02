Wachtlijst voor stroomaansluiting bij Liander opgelopen tot 7300

Economie
door anp
dinsdag, 02 juni 2026 om 7:44
ARNHEM (ANP) - Bij de regionale netbeheerder Liander staan op dit moment 7300 huishoudens en kleine ondernemers op een wachtlijst voor een nieuwe of zwaardere stroomaansluiting. Huishoudens gebruiken steeds meer elektriciteit en op sommige plekken op het stroomnet is het daardoor te druk geworden voor de aangevraagde aansluitingen.
Het overvolle stroomnet, ook wel netcongestie genoemd, hangt volgens Liander samen met de overstap op elektrisch verwarmen, koken en rijden. De wachttijden voor een nieuwe aansluiting kunnen oplopen tot drie jaar, maar in andere gevallen is het een kwestie van weken of maanden.
Liander is verantwoordelijk voor het netwerk dat stroom en gas vervoert naar 3,5 miljoen huishoudens en bedrijven in Noord-Holland, Flevoland, Gelderland, Friesland en een deel van Zuid-Holland. De netbeheerder waarschuwt dat niet in alle gevallen een zwaardere aansluiting nodig is, terwijl mensen die wel vaak standaard aanvragen als ze een nieuwe keuken of warmtepomp aanschaffen.
