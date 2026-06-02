Waarom leven mannen in Nederland drie jaar korter dan vrouwen?

Mannen leven in Nederland nog altijd ruim drie jaar korter dan vrouwen, vooral door een mix van biologie, gedrag en zorggebruik. Nieuwe cijfers laten wel zien dat het gat langzaam kleiner wordt, maar het is hardnekkig en wereldwijd terug te zien.

Feiten: wie, wat, waar en hoeveel

In Nederland ligt de levensverwachting bij geboorte rond 80,5 jaar voor mannen en 83,3 jaar voor vrouwen (periode rond 2024). Over de jaren 2020–2023 komt het gemiddelde zelfs uit op 79,9 jaar voor mannen en 83,1 jaar voor vrouwen. Het gaat dus om een structureel verschil van ongeveer drie jaar, vergelijkbaar met andere West-Europese landen.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie dragen 33 van de 40 belangrijkste doodsoorzaken meer bij aan sterfte onder mannen dan onder vrouwen. Mannen sterven vaker aan goed behandelbare niet-overdraagbare aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, maar ook aan verkeersongevallen, geweld en zelfdoding. De kans dat een 30-jarige man overlijdt aan een niet-overdraagbare ziekte vóór zijn 70ste ligt wereldwijd 44 procent hoger dan bij een vrouw.

Hoe groot is het verschil nu echt?

Waarom mannen korter leven

Wetenschappers wijzen om te beginnen op biologische factoren: mannen hebben een XY-chromosomenpaar, vrouwen XX. Daardoor kunnen vrouwen schadelijke mutaties op het ene X-chromosoom beter “opvangen” met het andere X, terwijl mannen die genetische reserve niet hebben. Bovendien lijkt verlies van het Y‑chromosoom in bloedcellen op latere leeftijd samen te hangen met een hoger risico op ziekten en een kortere levensduur

Daar bovenop komt gedrag. Mannen roken en drinken gemiddeld meer, hebben vaker overgewicht en vertonen eerder risicogedrag in verkeer en sport. Ze gaan bovendien later naar de dokter en zijn minder geneigd behandelingen nauwgezet te volgen. “Mannen maken minder gebruik van gezondheidszorg en sterven daardoor vaker aan vermijdbare oorzaken,” concludeert de WHO in een analyse van sterftecijfers.

Trend: kloof wordt kleiner

De levensverwachting van mannen stijgt de laatste decennia sneller dan die van vrouwen, onder meer doordat zij minder zijn gaan roken en medische zorg toegankelijker is geworden. Prognoses van het CBS laten zien dat het verschil in de komende decennia verder kan slinken, al blijft een lichte vrouwelijke voorsprong bestaan.

Dat mannen korter leven dan vrouwen is dus allang geen grapje meer, maar de vraag blijft: durven mannen ook hun levensstijl net zo serieus te nemen als hun levensduur?

Wat in het lichaam besloten ligt (biologie)