Wachtrijen voor security op Schiphol groeien

Economie
door anp
maandag, 18 mei 2026 om 16:41
SCHIPHOL (ANP) - De rijen bij Schiphol voor de security blijven maandag verder toenemen. Dat gebeurt op de dag dat de opzet van de beveiliging op de luchthaven is aangepast. Bij meerdere vertrekhallen staan mensen tot ver achter de incheckbalies te wachten.
Bij vertrekhal 3 is de rij richting de security zo lang dat mensen tussen de incheckbalies en daaromheen in een rij staan die alsmaar langer wordt. Bij vertrekhal 1 en 2 worden reizigers tegengehouden voor de poortjes, waardoor er in de vertrekhallen voor de incheckbalies ook rijen ontstaan.
Schiphol werkt sinds maandag niet meer met vijf maar met drie beveiligingsbedrijven, met wie nieuwe bedrijven zijn opgericht waarin Schiphol ook een belang heeft. Door de nieuwe opzet zijn veel van de bijna 5000 beveiligers overgegaan naar een nieuwe werkgever. De werkwijze is gekozen om Schiphol meer grip te geven op de beveiliging, ook om chaos met lange rijen tot buiten de vertrekhallen zoals in de zomer van 2022 te voorkomen.
