Techkenners willen transparantie bij besluit overname Solvinity

ROTTERDAM (ANP) - Een groep techkenners heeft in de rechtbank het belang van transparantie benadrukt bij de besluitvorming rond de beoogde overname van Solvinity, het bedrijf dat ervoor zorgt dat DigiD kan draaien. "De beoordeling van het grote publieke belang dat is gemoeid met deze zaak, past niet in een achterkamertje van het ministerie van Economische Zaken", zei een advocaat namens de groep journalisten, techexperts en wetenschappers die via de rechter proberen de overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf tegen te houden.

"Het is nogal cynisch dat het ministerie de overname door Kyndryl bedrijfsvertrouwelijk en sensitief wil behandelen, terwijl vaststaat dat de vertrouwelijkheid van de meest gevoelige en delicate persoonsgegevens van alle Nederlandse burgers op het spel staat", aldus de advocaten van de groep critici.

Onder de groep prominente tegenstanders zijn Eric Smit, Joris Luyendijk, Sander Schimmelpenninck en Maxim Februari. Ook de stichtingen Privacy First en The Firewall doen mee.