Wall Street bang voor treuzelen Fed na sterke economische cijfers

NEW YORK (ANP/RTR) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met verliezen de handel uitgegaan. Beleggers maakten zich zorgen dat de verrassend sterke economische cijfers van donderdag de Federal Reserve voorzichtiger zullen maken met het verlagen van de rente.

De Amerikaanse economie blijkt in het tweede kwartaal een stuk harder gegroeid dan eerder aangenomen. Dat komt vooral doordat consumenten meer hebben uitgegeven dan eerder ingeschat. De rentes op Amerikaanse staatsobligaties stegen direct nadat het statistiekbureau van de Amerikaanse overheid met het nieuws naar buiten was gekomen.

Beleggers handelden donderdag voorzichtig. Wall Street hoopt in het algemeen juist op een verdere verlaging van de leenkosten. De Dow-Jonesindex sloot 0,4 procent lager op 45.947,32 punten. De brede S&P 500-index verloor 0,5 procent tot 6604,72 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte met datzelfde percentage naar 22.384,70 punten.