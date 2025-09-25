ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Wall Street bang voor treuzelen Fed na sterke economische cijfers

Economie
door anp
donderdag, 25 september 2025 om 22:20
anp250925216 1
NEW YORK (ANP/RTR) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met verliezen de handel uitgegaan. Beleggers maakten zich zorgen dat de verrassend sterke economische cijfers van donderdag de Federal Reserve voorzichtiger zullen maken met het verlagen van de rente.
De Amerikaanse economie blijkt in het tweede kwartaal een stuk harder gegroeid dan eerder aangenomen. Dat komt vooral doordat consumenten meer hebben uitgegeven dan eerder ingeschat. De rentes op Amerikaanse staatsobligaties stegen direct nadat het statistiekbureau van de Amerikaanse overheid met het nieuws naar buiten was gekomen.
Beleggers handelden donderdag voorzichtig. Wall Street hoopt in het algemeen juist op een verdere verlaging van de leenkosten. De Dow-Jonesindex sloot 0,4 procent lager op 45.947,32 punten. De brede S&P 500-index verloor 0,5 procent tot 6604,72 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte met datzelfde percentage naar 22.384,70 punten.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-437554907

Poetin gooit btw omhoog: Russen moeten kromliggen voor oorlogseconomie

ANP-537343582

Staat de Russische economie inderdaad op instorten, zoals Trump zegt?

ANP-536980589

Veel mensen zijn het eens met de extreemrechtse terroristen

generated-image (28)

De fatale fout die mannen maken op dating-apps

shutterstock_461317327

Zo herken je een prima leider: psychologie achter leiderschap

shutterstock_1641311758

4 aanwijzingen dat hij de ware niét is

Loading