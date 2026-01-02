Wall Street begint 2026 gemengd, Tesla stijgt na verkoopcijfers

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag gemengd begonnen aan het nieuwe beursjaar 2026. Beleggers in New York keerden terug van een vrije dag op donderdag vanwege de jaarwisseling. Woensdag sloten de beursgraadmeters op Wall Street met verlies, maar over heel 2025 werden flinke plussen op de koersenborden gezet. Tesla stond bij de stijgers, na bekendmaking van cijfers over de verkoop in het vierde kwartaal.

Tesla won 0,8 procent. Het bedrijf verkocht in de laatste drie maanden van 2025 wereldwijd 418.227 elektrische auto's. In de voorgaande periode waren dat er iets meer dan 497.000. Tesla ondervindt in veel markten, waaronder Nederland, felle concurrentie van Chinese merken zoals BYD.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,2 procent lager op 47.972 punten. De breed samengestelde S&P 500 won 0,4 procent tot 6874 punten en de technologiebeurs Nasdaq klom 1 procent tot 23.474 punten. Op oudjaarsdag waren er nog minnen tot 0,8 procent op Wall Street te zien.