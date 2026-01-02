Tesla verkocht in 2025 minder auto's en is ingehaald door BYD

AUSTIN (ANP/BLOOMBERG) - Tesla heeft in 2025 minder nieuwe auto's verkocht dan in 2024. Hierdoor is de Chinese concurrent BYD nu de grootste maker van elektrische auto's ter wereld.

Tesla meldt vrijdag dat het bedrijf in het laatste kwartaal van 2025 418.227 elektrische auto's heeft verkocht. Dat is 16 procent minder dan in het vierde kwartaal van 2024 en minder dan kenners volgens persbureau Bloomberg hadden verwacht. Over heel 2025 gaat het om een daling van 8,6 procent.

De verkopen van Tesla hebben het afgelopen jaar geleden onder de reputatie van topman Elon Musk. Hij kwam meermaals in opspraak door het werk dat hij voor de Amerikaanse president Donald Trump heeft gedaan. Als adviseur van Trump bezuinigde hij flink bij de overheid. Ook kreeg hij kritiek op zijn steun aan de Duitse radicaal-rechtse partij AfD en over het maken van een handgebaar dat veel mensen zagen als nazigroet.