ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

EU-ziektecentrum stuurt experts om ebola-uitbraak DRC en Oeganda

Samenleving
door anp
maandag, 18 mei 2026 om 15:46
anp180526114 1
STOCKHOLM (ANP) - Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) gaat experts sturen vanwege de recentste ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo (DRC). De experts uit de EU gaan op verzoek van het Afrikaanse Centrum voor Ziektebestrijding en Preventie naar hun hoofdkantoor in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba. Ze gaan daar helpen bij coördinatie van de ziektebestrijding.
Tegelijk wordt gekeken of en waar het nodig is om experts van het ECDC eventueel te sturen naar de omgeving van DRC en Oeganda. Zaterdag was er sprake van 246 vermoedelijke besmettingen en 80 vermoedelijke sterftegevallen in de provincie Ituri in de DRC, aldus het EU-ziektecentrum. Ook twee mensen in Oeganda die door DRC hadden gereisd, waren besmet.
"Er blijven aanzienlijke onzekerheden bestaan ​​over de omvang van de verspreiding, en de uitbraak is mogelijk groter dan momenteel wordt vastgesteld", aldus het ECDC. Coördinatie is met name lastig vanwege de al bestaande onveilige situatie in de besmette gebieden.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (1)

Steedsmeer Nederlanders komen in het buitenland in de knel door het vergeten van dit simpele item

simply-recipes-never-buy-this-bread-lead-1-b6ef7456bbba4f9d883467eb26a0ac8a

Koop dit brood liever niet

shutterstock_2671342799

Vergeet voor je vakantie geen cash: ook in Spanje en Griekenland blijft contant geld onmisbaar

189491592_m

7 of 14 eieren per week? Dit hangt af van jouw situatie

ANP-545157350

Van Barneveld hangt pijlen aan de wilgen en verhuist naar Engeland: "Lijdensweg die maar niet stopt"

ANP-515614682

Lelystad gaat open, maar wat heb jij eraan?

Loading