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Wall Street begint licht hoger na stevig koersherstel

Economie
door anp
vrijdag, 18 september 2026 om 15:38
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NEW YORK (ANP) - De beurzen in New York zijn vrijdag overwegend met kleine winsten begonnen. Het herstel op Wall Street lijkt daarmee te worden voortgezet. Donderdag veerden de Amerikaanse beurzen al stevig op, na de koersverliezen die volgden op het rentebesluit van de Federal Reserve eerder deze week. Vooral de tech- en chipbedrijven gingen verder omhoog, na de eerdere onrust over de veiligheid van kunstmatige intelligentie (AI) en de oproepen van AI-topbestuurders om de ontwikkeling van de technologie te vertragen.
De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt vrijwel vlak op 51.795 punten. De brede S&P 500-index steeg 0,1 procent tot 7647 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,5 procent tot 26.533 punten.
De Amerikaanse beurzen toonden donderdag al herstel na de koersverliezen die volgden op de renteverhoging door de Federal Reserve op woensdag. Ook hintte de centrale bank op nog minstens een verhoging dit jaar om de inflatie te bestrijden.
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