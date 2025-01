Wall Street begint optimistisch aan 2025

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met winsten begonnen aan het nieuwe jaar. Amerikaanse beleggers hebben al een sterk 2024 achter de rug, met jaarwinsten van ruim 23 procent voor de brede S&P 500-index en van bijna 30 procent voor techgraadmeter Nasdaq. De beurshandel zal in de eerste sessies van 2025 echter nog relatief rustig blijven, aangezien veel beleggers nog op vakantie zijn.

Daarnaast wordt vooral uitgekeken naar de inauguratie van Donald Trump als president van de Verenigde Staten op 20 januari. Trump heeft onder meer lagere belastingen en soepelere regels voor Amerikaanse bedrijven beloofd. Hij dreigt echter ook importheffingen in te voeren op buitenlandse producten, die zouden kunnen leiden tot een wereldwijde handelsoorlog.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,8 procent hoger op 42.867 punten. De hoofdindex steeg in 2024 bijna 13 procent. De S&P 500-index klom 0,6 procent tot 5917 punten en techgraadmeter Nasdaq won 0,6 procent tot 19.427 punten.