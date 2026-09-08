Wall Street begint voorzichtig door stijgende olieprijzen

NEW YORK (ANP) - De beurzen in New York zijn dinsdag terughoudend begonnen aan de nieuwe week. Beleggers namen weinig risico na het lange weekend in de Verenigde Staten en hielden vooral de olieprijzen in de gaten. Olie werd maandag al duurder na nieuwe wederzijdse aanvallen van de Verenigde Staten en Iran afgelopen weekend. Dinsdag liepen de olieprijzen verder op door aanvallen van de door Iran gesteunde Houthi's op energiecentrales en steden in Saudi-Arabië, een bondgenoot van de VS.

De vrees dat de stijgende olieprijzen de inflatie verder zullen aanwakkeren en de Amerikaanse centrale bank de rente moet verhogen om de inflatie te bestrijden, nam daardoor toe. Beleggers op Wall Street kijken dan ook vooral uit naar de nieuwe inflatiecijfers, die vrijdag op het programma staan. De Federal Reserve vergadert volgende week over de rente. Door de aanhoudend hoge inflatie is de kans op een renteverhoging toegenomen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,8 procent lager op 52.973 punten. De brede S&P 500-index daalde 0,2 procent tot 7703 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 0,2 procent tot 26.464 punten. Maandag was Wall Street dicht vanwege Labor Day.

Midden-Oosten

Een vat Brentolie, oftewel olie uit het Midden-Oosten, steeg 1,2 procent in prijs tot 98,19 dollar. Amerikaanse olie werd 2,1 procent duurder op 93,38 dollar. Door het weer opgelaaide geweld in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen gestegen tot het hoogste niveau in zes weken. President Donald Trump schreef maandag nog op Truth Social dat de olieprijzen "drastisch zullen dalen" zodra de oorlog met Iran is gewonnen.

Olieproducenten als Chevron en ExxonMobil profiteerden van de hogere olieprijzen en wonnen 1,8 en 1,7 procent. Concurrenten als Marathon Petroleum en Occidental Petroleum stegen 2 en 2,9 procent.

Handelsspanningen

Defensieconcern Lockheed Martin won 2,2 procent na een koopadvies van de Zwitserse bank UBS. De maker van fitnessapparatuur Peloton zakte 4,4 procent door een verkoopadvies van zakenbank Morgan Stanley.

De aandacht ging ook uit naar de oplopende handelsspanningen tussen de VS en Canada. De vergeldingsheffingen van Canada op Amerikaanse goederen ter waarde van ongeveer 20 miljard dollar zijn dinsdag in werking getreden. Trump dreigde maandag ook dat de Canadese vliegtuigfabrikant Bombardier niet in de VS mag verkopen, tenzij Canada zijn producten in de VS gaat produceren. De VS voerden onlangs importheffingen van 50 procent in voor honderden Canadese producten. Canada zei die tarieven "dollar voor dollar" te vergelden met eigen heffingen.