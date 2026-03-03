Iraanse ayatollah Khamenei wordt begraven in thuisstad Mashhad

MASHHAD (ANP/AFP) - De hoogste leider van Iran, ayatollah Ali Khamenei, wordt begraven in zijn thuisstad Mashhad, meldt persbureau Fars. Khamenei kwam zaterdag om het leven bij bombardementen van Israël en de Verenigde Staten. Hij was 36 jaar aan de macht.

Volgens de Revolutionaire Garde vindt er voor de begrafenis een grote afscheidsceremonie plaats. Een datum voor de uitvaart is nog niet bekendgemaakt.

Na de dood van Ali Khamenei is een interim-bestuur aangesteld. Een 88-koppige Assemblee van Experts moet een opvolger kiezen, maar zou de vergadering hierover mogelijk uitstellen tot na de begrafenis, om veiligheidsredenen.

Dinsdag werd bekend dat een gebouw van de Assemblee van Experts is gebombardeerd door Israël en de VS. Het is niet bekend of daar doden bij zijn gevallen. Het hoofdkantoor in Teheran werd een dag eerder ook al getroffen.