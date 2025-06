Wall Street blijft voorzichtig in afwachting banenrapport

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York lieten donderdag weinig beweging zien, na het gemengde slot een dag eerder. Beleggers wachten vooral op het officiële banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat vrijdag verschijnt. Loonstrookverwerker ADP meldde woensdag al dat er in het Amerikaanse bedrijfsleven in mei veel minder banen zijn bijgekomen dan verwacht. De banengroei kwam zelfs uit op het laagste niveau in ruim twee jaar. In het officiële banencijfer worden ook de banen bij de overheid meegenomen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt een fractie lager op 42.414 punten. De brede S&P 500-index steeg een fractie tot 5972 punten en techgraadmeter Nasdaq won 0,2 procent tot 19.492 punten.

De tegenvallende banengroei suggereert dat bedrijven in de Verenigde Staten terughoudender worden met het aannemen van personeel door de economische onzekerheid als gevolg van het handelsbeleid van president Donald Trump. Trump herhaalde na het ADP-cijfer zijn oproep aan voorzitter Jerome Powell van de Amerikaanse centrale bank om de rente te verlagen om zo de economie te steunen.

Renteverlaging VS

Ondanks de aanhoudende oproepen van Trump ziet Fed-voorzitter Powell echter geen reden om de rente snel te verlagen. Volgens hem is er nog te veel onzekerheid over Trumps importheffingen en hun effect op de inflatie en economie. De Fed vergadert later deze maand opnieuw over het rentetarief. De Europese Centrale Bank (ECB) schroefde donderdag de leenkosten in het eurogebied wel verder terug om de economie te stimuleren.

Beleggers blijven daarnaast gefocust op de tariefonderhandelingen tussen Washington en belangrijke handelspartners. Trump zei woensdag dat het erg moeilijk is om een deal te sluiten met de Chinese president Xi Jinping over importheffingen. Volgens Chinese staatsmedia heeft de Amerikaanse president donderdag telefonisch gesproken met Xi.

Banen op de tocht bij Procter & Gamble

Procter & Gamble verloor 1,4 procent. Het bedrijf achter merken als Pampers, Ariel en Gillette schrapt de komende twee jaar 7000 banen, ofwel ongeveer 15 procent van alle medewerkers met een kantoorbaan. Ook wil het concern bepaalde merken verkopen of schrappen en overweegt het uit bepaalde markten te vertrekken.