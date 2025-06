TNO: personeel Schiphol ervaart hoge werkdruk en weinig autonomie

SCHIPHOL (ANP) - Medewerkers van de luchthaven Schiphol ervaren een relatief hoge werkdruk en weinig autonomie in vergelijking met andere werkenden in Nederland. Dat volgt uit onderzoek van TNO in opdracht van Schiphol en vakbonden FNV en CNV waaraan ongeveer 1600 van de in totaal 75.000 luchthavenmedewerkers hebben deelgenomen. Zo heeft personeel onder andere het gevoel niet altijd zelf beslissingen te kunnen nemen in het uitvoeren van werkzaamheden.

Ook vinden veel werknemers dat zij snel en hard moeten werken en veel werk moeten verzetten. Bijna drie op de tien Schipholmedewerkers ervaren autonomie in hun werk, landelijk is dat aandeel bijna zes op de tien.

Verder zijn werknemers op de luchthaven minder vaak tevreden over hun (sociale) veiligheid. Zo vindt 56 procent dat leidinggevenden er alles aan doen om onveilig werk te voorkomen. Landelijk ligt dit aandeel op ruim driekwart.